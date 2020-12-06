محمد شريف يكشف أسباب عدم مشاركته مع الأهلي في نهائي كأس مصر

أكد محمد شريف لاعب النادي الأهلي، أنه من الطبيعي عدم مشاركته في نهائي كأس مصر، خاصة وأنه لم يتدرب سوى مرة واحدة مع الفريق، وبعدها تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وغاب عن المشاركة في المباراتين الأخيرتين في بطولة كأس مصر.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أسعى لاستعادة بريق رقم 10 مع الأهلي، وطموحي مع الفريق المشاركة بشكل أساسي في المرحلة القادمة، خاصة بعد ظهوري بشكل جيد في صفوف انبي خلال الموسم الماضي".

وواصل: "عدت للأهلي وأركز على اللعب أساسيا فقط لا أريد أن أكون ضيف شرف، تفكيرنا القادم في بطولة الدوري المصري ثم السوبر الإفريقي، الأهلي يدخل أي بطولة من أجل الفوز بها".

وأكمل شريف قائلًا: "كان هناك عدة عروض بعد تألقي في إنبي، وبعض الأندية من خارج مصر كانت ترغب في شراء عقدي، لكن الأهلي طلب عودتي، ولم أناقش أي تلك العروض، وعقدي لازال ساريا مع الفريق، وممتد حتى يناير 2022.

وواصل: "لم يتحدث معي أحد من النادي الأهلي بشأن تمديد العقد حتى الآن".

وأتم: "سعداء بالفوز ببطولة كأس مصر، وإسعاد الجماهير الأهلاوية، وهو الأمر الذي يفرح اللاعبين، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن هذا الموسم".