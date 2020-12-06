بسبب التراجع عن ضم أحمد الشيخ .. إبراهيم سعيد يهاجم إدارة الزمالك

هاجم إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، الإدارة الفنية لنادي الزمالك، بعد التراجع عن ضم اللاعب أحمد الشيخ لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب إبراهيم سعيد،عبر حسابه الشخضي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": باتشيكو طلب أحمد الشيخ والإداره الفنية رفضت.. مع احترامي للإداره أو اللجنة الفنية تم التفاوض والتوقيع مع اللاعب وبعدها يتم الرفض بكلام غير مقنع !!".

وأضاف:" مع احترامي كده مش احترافية، والأفضل كان من البداية الرفض بدون كل الحوارات دي وأعتقد أن طلبات المدير الفني تنفذ لأنه المسئول الأول".

وتابع: "إزاى اللجنة طلعت علينا وقالت مفيش لاعب حيجى غير باتشيكو لما يوافق وبعدين باتشيكو وافق، لو هو موضوع قيم ومبادئ عرضته ليه أصلا على باتشيكو الكلام ده ملوش غير معنى واحد تخبط تخبط تخبط".. عجبني الإدارة الفنية في سرية!! المفاوضات مع اللاعبين مش بعرفها غير من كل المواقع".

في سياق آخر أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد الشيخ سيوقع خلال الساعات القليلة المقبلة لنادي بيراميدز. وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الشيخ سيوقع لمدة 3 مواسم مع نادي بيراميدز، وكانت هناك مفاوضات معه في وقت سابق". وأضاف: "الشيخ صادفه سوء حظ كبير في الأهلي، وعندما كان يتألق مع مدرب أجنبي يرحل، ويأتى مدير فني جديد، لكن انتقاله لبيراميدز خطوة جيدة، والأمور المالية هناك تغري أي لاعب على التوقيع له، وبعد ساعات سيوقع لبيراميدز".

يذكر أن النادي الأهلي فسخ تعاقده مع أحمد الشيخ مؤخرا، ليصبح اللاعب حرا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.