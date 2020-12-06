بعد تمسك باتشيكو باستمرار اللاعب.. الزمالك يرفض رحيل عمر السعيد

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرار رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما تلقى النادي عرضا من البنك الأهلي لاستعارة المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ورفض اللاعب الرحيل عن النادي للانتقال للبنك الأهلي، كما تمسك الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو باستمرار المهاجم مع الفريق في الفترة الحالية، خاصة وأن خط هجوم الفريق الأبيض يضم معه كل من مصطفى محمد والمغربي حميد أحداد بخلاف الناشئ أسامة فيصل.

وأظهرت نتيحة مسحة كورونا الأخيرة التي خضع لها محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية العينة لتثبت تعافيه من فيروس كورونا. وكانت الإصابة بكورونا أبعدت اللاعب عن الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي وعن لقاء الطلائع في نصف نهائي كأس مصر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية في الفترة الحالية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.‏

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