بعد ميسي وفتحى .. صفقة جديدة فى مصر المقاصة

تعاقد مسئولو نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام مع الليبي مفتاح طقطق، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد المقاصة مع مفتاح طقطق، لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة إنتقال لاعب حر، وذلك بناء على طلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الفيومي، الذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

وكان المقاصة تعاقد مع كل من أسامة العزب، ظهير ايمن الاتحاد السكندري وحسام حسن، لاعب المقاولون العرب السابق وعلي وزة، صانع العاب بني سويف وأحمد ميسي وعماد فتحى من المصري .

أغلق إيهاب جلال المدير الفنى لمصر للمقاصة الباب أمام رحيل أى لاعب جديد من المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مغادرة العديد من اللاعبين على مدار السنوات الماضية .

ونجح إيهاب جلال فى إفساد رحيل أحمد عبدالعزيز مودى المدافع الأبرز فى صفوف الفريق الفيومى بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الإسماعيلى خلال الميركاتو الجارى ، واستطاع جلال إقناع مودى بالبقاء وغلق صفحة رحيله بشكل رسمي عن الفريق .

وكذلك الحال بالنسبة لحسنى فتحى الظهير الأيمن للفريق والذى تأكد بقاءه مع المقاصة فى الموسم الكروى الجديد بناء على رغبة جلال والذى طالب اللاعب بصرف النظر عن العروض التى تلقاها والاستمرار مع المقاصة فى ظل الحاجة الفنية إليه .

وأغلق جلال الباب بشكل تام أمام رحيل الثنائى مروان حمدي ورجب عمران بعد عودتهما للفريق من جديد عقب انتهاءإعارتهما إلى وادى دجلة ، وكان اللاعبان تلقيا عدد من العروض فى الوقت الحالى إلا أن جلال تمسك ببقاءهما مع الفريق الفيومى فى الموسم الكروى الجديد .

ويقود جلال مفاوضات فى الوقت الحالى مع الأوغندى أوتشو لاعب وسط الفريق لإقناعه بالبقاء وعدم الرحيل وتقديم وعود قوية للاعب بصرف كافة المستحقات المتأخرة لديه ، وكان اللاعب تلقى أيضا عرضا من قبل الاتحاد السكندرى إلا أن فرص بقاءه فى المقاصة أصبحت قوية .