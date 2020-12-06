بالأسماء.. 5 صفقات من العيار الثقيل رفضها موسيمانى فى الأهلي

حرم عدد من اللاعبين من فرصة الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة الجنوب إفريقي موسيمانى المدير الفنى للأحمر.

ونجح الأهلى فى إجراء عدد من الصفقات القوية خلال الميركاتو الجارى، وعلى رأسهم الدولى المغربي المدافع بدر بانون وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام بجانب عودة الخماسي الذي كان معارا فى الموسم الماضي، وهم صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.

وتسبب موسيمانى فى رفض تعاقد الأهلى مع عدد من اللاعبين بعد أن كانت المفاوضات معهم وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية وعلى رأسهم محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، والذى انتقل إلى سيراميكا كليوباترا بعدما صرف الأهلى النظر عن التعاقد معه.

وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد فاروق الجناح الهجومي لفريق بيراميدز والذى رفض موسيمانى التعاقد معه أيضا خلال الميركاتو الجارى ودخوله فى صفقة تبادلية تفيد بانتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز وحصول الأهلى على خدماته.

وأيضا رفض موسيمانى فكرة ضم أحمد توفيق جوكر نادى بيراميدز فى ظل قناعاته بأنه لن يكون له مكانا أساسيا داخل الفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وكذلك الحال بالنسبة لرجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، والذى رفض موسيمانى أيضا ضمه للأهلى خلال الميركاتو الجارى.

كما رفض موسيمانى ضم أسامة جلال مدافع إنبي فى الوقت الحالى خاصة بعد التعاقد مع بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام.

وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى: "فوز الأهلى بالثلاثية لم يأتِ من فراغ، نحن أمام منظومة تعمل فى هدوء وتتخذ قرارات تاريخية ولا تتعامل بـ"شو" وتنظر فقط لصالح النادى".

وأضاف: "الأهلى خسر مباراة وحيدة فى دورى الأبطال أمام النجم الساحلى، وكانت بفعل فاعل، وأمس لم يكن فى أحسن حالاته، واستطاع تحقيق المكسب، رغم أن المباراة انتهت بالتعادل وتم اللجوء لركلات الترجيح، ولكن فى رأيى الخسارة من صن داونز بخماسية هى سر الإصلاح فى الأهلى".

وتابع: "الخسارة بخماسية كانت مفترق طرق إما الإصلاح أو الانهيار، وما حدث بعدها هو سر الثلاثية، فقد تم خصم 10% من قيمة عقود اللاعبين حتى يعرف الجميع أن النادى لا يقبل بهذا التعامل واللاعبين لم تعترض ومحدش قال لأ وليه ".

وأكمل: "الأهلى خسر من الزمالك فى السوبر بالإمارات بس لعب كويس ولما رجعوا الخطيب قالهم ولا فى أى حاجة، انتو عملتوا اللى عليكو وقرر التجديد لفايلر رغم خسارة السوبر، كانت هناك قناعة أن الأمور تسير بشكل جيد فلماذا نتدخل".

وأوضح: "توقيتات تدخلات مجلس الإدارة كانت حاسمة، فقد ترأس الخطيب بعثة مباراة الهلال السودانى ومباراة الوداد المغربى وكان حاضرًا فى رحلة الاستعداد للزمالك فى النهائى واختار الفندق".