الرياضة

الزمالك يرسل 25 ألف دولار رسوم استئناف قضية كهربا للمحامي الإيطالي

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قامت إدارة نادي الزمالك، بإرسال مبلغ ٢٥ ألف دولار، للمحامي الإيطالي سيلفا توري، المكلف بمتابعة قضية شكوى النادي ضد اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" لدى المحكمة الرياضية.

وتعد هذه القيمة رسوم الاستئناف الخاصة بالقضية، ويقوم الإيطالي سيلفا توري بمتابعة القضية خلال الوقت الحالي.

وفي سياق آخر تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن قرار رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما تلقى النادي عرضا من البنك الأهلي لاستعارة المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورفض اللاعب الرحيل عن النادي للانتقال للبنك الأهلي، كما تمسك الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو باستمرار المهاجم مع الفريق في الفترة الحالية.

خاصة وأن خط هجوم الفريق الأبيض يضم معه كل من مصطفى محمد والمغربي حميد أحداد بخلاف الناشئ أسامة فيصل.

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على غلق باب المفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي في الفترة الحالية لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي بسبب طلبات إنبي المادية.

وكشف مصدر بنادي إنبي أن مفاوضات الزمالك كانت شفهية عن طريق اتصالات هاتفية فقط من أيمن يونس رئيس لجنة الكرة ولم يتم إرسال عرض رسمي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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