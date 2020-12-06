لا نشعر بالقلق .. كلوب يكشف حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح وجوتا

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن حقيقة وجود أزمة بين النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز وزميله البرتغالي دييجو جوتا.

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو:" لا توجد أي مشكلة جوتا والثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، جوتا يؤدي معنا بشكل جيد، وعليه أن يعمل بجد خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تسجيل الأهداف، للحفاظ على مستواه".

وتابع كلوب:" ثلاثي الهجوم " صلاح - ماني - فيرمينو" سعداء ببداية جوتا الرائعة، لكن الأمر الأكثر الأهمية بالنسة لي، هو أننا لسنا مضطرين للشعور بالقلق بشأن جاهزية خط الهجوم".

وواصل:" خط الهجوم لدينا هو الوحيد الذي يتوافر فيها لاعبين أكثر مما يممكنا وضعه في التشكيلة الأساسية.