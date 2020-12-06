بمشاركة 32 لاعبة.. افتتاح بطولة العالم للاسكواش للسيدات بنادى بلاك بول غدا

تنطلق غدا الاثنين بطولة العالم للاسكواش للسيدات بنادى بلاك بول بمشاركة 32 لاعبة من المصنفات على العالم ويشارك من مصر 10 لاعبات أبرزهن نور الشربينى ونوران جوهر وهانيا الحمامى وسلمى هانى.

وأكد محمد رائف عضو مجلس إدارة نادى بلاك بول ومدير البطولة أن النادى يستضيف بطولتين فى ديسمبر الجارى بطولة للسيدات ستقام من 7 ديسمبر إلى 12 وبطولة الرجال من 13 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأشار محمد رائف إلى أن البطولتين تقاما بالتعاون مع منظمة اللاعبين المحترفين برئاسة اليكس جوخ ولتصنيف ذهبي وتعتبر بطولة بلاك بول واحدة من أهم البطولات العالمية التى تحظى باهتمام عدد كبير ومن وسائل الإعلام العالمية، ويشترك في البطولتين 32 لاعبة و32 لاعبا من أرقي تصنيف دولي يمثلون اكثر من 21 دولة ، وتحظي البطولتين بدعم من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش.

وأضاف محمد رائف أن البطولتين تأتيان في ظل ظروف صعبة بسبب جائحة COVID-19 وسيتم اتباع الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى خوفا على المشاركين أو المشاركات فى البطولتين.

يذكر أن نادى بلاك بول نجح فى استضافة عدد من البطولات العالمية للاسكواش فى اخر ثلاث سنوات سواء بطولات الرجال أو السيدات وذلك بمشاركة فعالة من أفضل المصنفين عالميا.