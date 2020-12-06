بعد انتهاء جولتين .. الشرقية للدخان يحقق العلامة الكاملة بدوري القسم الثاني

انتهت منافسات جولتين من مسابقة دورى القسم الثانى فى الثلاث مجموعات "الصعيد والقاهرة وبحري "، والتي شهدت منافسات شرسة بين الفرق لحصد النقاط والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

وفشلت جميع الفرق بدوري القسم الثاني في حصد 6 نقاط من الجولتين عدا فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للمسابقة .

وحقق فريق الشرقية للدخان الفوز على بني سويف في الجولة الأولى من المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها فاز على الفيوم بنفس النتيجة.

ويتصدر فريق الشرقية للدخان مجموعة الصعيد برصيد 6 نقاط فيما جاء في المركز الثاني كلا من المنيا والاعلاميين وشبان المسلمين وسوهاج برصيد 4 نقاط وفي المركز الثالث كلا من مركز شباب سمسطا وديروط وقنا وبترول أسيوط وبني سويف .

ويسعى فريق الشرقية للدخان لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز الموسم القادم مستهدفا إنجاز فريق البنك الأهلي حيث نجح في الصعود للأضواء والشهرة في موسم واحد فقط بقيادة عيد مرازيق .

في وقت سابق ، أكد باسم عادل عضو لجنة الكرة في نادي الشرقية للدخان أن الفريق الأول لكرة القدم يستهدف الوصول إلى الدورى الممتاز في الموسم القادم مشيرا إلى أن الفريق يمتلك المقومات الفنية لتحقيق الإنجاز. وأضاف عادل خلال تصريحات خاصة لصدى البلد: الموسم الماضي كان في غاية الصعوبة وواجهنا الكثير من التحديات أبرزها توقف الدورى لمدة تجاوزت ال6 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا. وأكمل: الفريق حقق الصعود للدورى وهو إنجاز يحسب لمجلس إدارة الشركة برئاسة هاني امان ، بجانب مجلس إدارة النادي وخصوصا المهندس احمد اسماعيل درويش نائب رئيس إدارة النادي بعد التكاتف والدعم المستمر للفريق الأول خلال الموسم الأطول في تاريخ الكرة المصرية . وأوضح : الفريق حقق أعلى نسبة فوز بالقسم الثالث محققا 68 نقطة بفوز في 22 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة مثلهم كما أن اللاعبين الأكثر تهديفا برصيد 65 نقطة وأقل استقبالا للأهداف برصيد 10 أهداف. وعن استعدادات الفريق للقسم الثاني: بدأنا التدريبات كما تم التعاقد مع صفقات جديدة للفريق مثل أحمد تمساح لاعب الداخلية وكريم خميس لاعب الرجاء ومحمد رفعت لاعب الفيوم وعصام سعد لاعب النصر. واختتم باسم عادل تصريحاته موجها الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على القرارات التى أنقذت الأندية وأكملت الموسم وسط جائحة عالمية كما وجه الشكر للجنة الكرة برئاسة ثروت عبدالرازق ، وخالد عباس .

وفي مجموعة القاهرة يتصدر النصر القاهري بقيادة سيد عيد برصيد 4 نقاط بالتساوي مع فريق بتروجيت والقناة والترسانة .

وتصدر فريق بلدية المحلة مجموعة بحري برصيد 4 نقاط بالتساوي مع حرس الحدود والاوليمبي و ابوقير للاسمدة والمنصورة .

أكبر نتيجة فوز حتى الان مسجله لفريق النصر القاهري أمام جمهورية شبين بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف وحيد .

تأجلت مباراتين في دوري القسم الثاني الاول بين الجزيرة المطروحي والحمام والثانية بين الزرقا وفريق طنطا .