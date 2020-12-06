نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي قادش مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة قادش ألفارو خيمينيز في الدقيقة 8، ثم تعادل لبرشلونة ألكالا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، ثم سجل نيجريدو هدف الفوز لقادش في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد قادش عند النقطة 18، يحتل بها المركز الخامس، بينما يظل برشلونة في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.