الرياضة

مهاجم الإسماعيلي: استفدت من الإعارة وأعد الجماهير بالأفضل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي انه استفاد كثيرا خلال فترة إعارته بالمقاولون العرب.

وأضاف خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أعد الجميع بأنى سأقاتل من أجل المساهمة مع زملائى فى وضع الفريق بمكانة أفضل، الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو يمنحنى الثقة وجميع اللاعبين لديهم إصرار على التألق وإسعاد الجماهير."

وأتم:"أتمنى من الجماهير تقديم الدعم لكل اللاعبين ،لاسيما أنهم صغار فى السن يحتاجو لمثل هذا الدعم ،بغرض تقديم موسم يليق بحجم وقيمة النادى الإسماعيلى."

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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