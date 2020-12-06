نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يوعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى الجماهير واللاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس مصر والجمع بين الثلاثية هذا الموسم.
وقال شريف إن بطولة كأس مصر بطولة في غاية الأهمية ولا تقل عن أي بطولة أخرى توج بها الأهلي، خاصة أنها أسهمت في الجمع بين الثلاثية «دوري عام وبطولة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا»، وهو ما يعد إنجازًا يحسب للجيل الحالي من اللاعبين الذين بذلوا أقصى جهد على مدار الموسم.
وأوضح اللاعب أن الفريق يسير خطوة بخطوة، وأن اليوم يوجد احتفال بلقب بطولة كأس مصر، ثم إغلاق الصفحة والتفكير في التحديات المقبلة، بداية من النسخة الجديدة من بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقية.
واختتم محمد شريف تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي يرغبون في حصد جميع البطولات وإسعاد الجماهير، وأنه بلا شك سعيد بالتتويج ببطولة كأس مصر مع الفريق بعد العودة من الإعارة.