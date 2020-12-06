نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شريف يوعد جماهير الأهلي بمزيد من البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التهنئة إلى الجماهير واللاعبين والجهاز ‏الفني، بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح، والتتويج ببطولة كأس مصر والجمع بين ‏الثلاثية هذا الموسم.‏

وقال شريف إن بطولة كأس مصر بطولة في غاية الأهمية ولا تقل عن أي بطولة أخرى ‏توج بها الأهلي، خاصة أنها أسهمت في الجمع بين الثلاثية «دوري عام وبطولة كأس مصر ‏ودوري أبطال إفريقيا»، وهو ما يعد إنجازًا يحسب للجيل الحالي من اللاعبين الذين بذلوا ‏أقصى جهد على مدار الموسم.‏

وأوضح اللاعب أن الفريق يسير خطوة بخطوة، وأن اليوم يوجد احتفال بلقب بطولة ‏كأس مصر، ثم إغلاق الصفحة والتفكير في التحديات المقبلة، بداية من النسخة الجديدة من ‏بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقية.‏

واختتم محمد شريف تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي يرغبون في حصد جميع ‏البطولات وإسعاد الجماهير، وأنه بلا شك سعيد بالتتويج ببطولة كأس مصر مع الفريق بعد ‏العودة من الإعارة.‏