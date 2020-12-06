نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير لاعب الفريق الاول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر مفاجأة كبيرة فيما يخص تفوق القلعة الحمرء بالموسم الجاري وحصد الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري المصري بالإضافة إلى بطولة الكأس وكذلك دوري ابطال أفريقيا

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "كلمة السر في حالة التوهج للأهلي بالموسم الحالي، تعود إلى الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في الموسم الماضي أمام صن داونز بالخسارة بخماسية نظيفة في بريتوريا".

وأضاف "الأهلي بعد هذه الهزيمة قرر خصم 10% من عقود اللاعبين، وكان هناك تعهد بتصحيح مسار الفريق والعودة بقوة لحصد الألقاب والبطولات من جديد".

وتابع شوبير "ورغم خسارة الأهلي للقب السوبر المحلي أمام الزمالك في الإمارات، لكن مجلس الأهلي رفض فرض أي خصومات وكان هناك دعم قوي للاعبين، خصوصا أن الفريق قدم عرضا جيدا أمام الزمالك في هذه المواجهة وخسر بضربات الترجيح".