خاص| الفجر يكشف الشعار الجديد لبيراميدز

أحمد جودة - القاهرة - حصل " الفجر الرياضي " على الشعار الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والذي سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

شعار نادى بيراميدز الحالي يأتي على هيئة تمثال أبو الهول الفرعوني مع وجود ثلاثة أهرامات أسفله وليس أعلاه بالإضافة لكتابة اسم النادي باللغة الإنجليزية دون العربية لتفادي تشابهه مع أي شعارات أخرى.

فيما سيكون الشعار الجديد عبارة عن ثلاثة أهرامات فقط مع وجود كلمة بيراميدز باللغة الإنجليزية في الأعلى وكلمة فريق كرة قدم في الأسفل.