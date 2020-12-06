نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيسكو مصمم على الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني مصمما على الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من أجل إيجاد فرصة أكبر للعب.

وأفاد موقع ديفينسا سينترال الإسباني بأن الإسباني إيسكو ألاركون نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني مصر على الرحيل على الرغم من ثقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في إمكانياته ومحاولة إعادته لمستواه.

وأكد الموقع الإسباني أن اسم إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا ارتبط بالعديد من الأندية على رأسها آرسنال وإيفرتون الإنجليزيين ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين.

وألمح الموقع الإسباني أن زيدان كان قد أعلن دعمه لإيسكو في جميع المؤتمرات الصحفية الأخيرة وأكد أنه سيعتمد عليه في المباريات، حيث تعجبه طريقة لعبه وذلك على الرغم من تراجع مستواه منذ عام 2018 .

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إيسكو سيحاول بشتى الطرق الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل من أجل البحث عن دقائق أكثر للعب.