خالد بدر: بيراميدز يشجع على الاستثمار الرياضي ورمز الأهرامات يدل على الاستدامة

قال خالد بدر مدير العمليات بنادي بيراميدز إن ناديه يعمل على تشجيع الاستثمار الرياضي وفي كرة القدم المصرية تحديدا، موضحا أن النادي هدفه أن يضيف للرياضة والفكر الاستثماري ويشجع المستثمرين على الدخول في مجال الرياضة.

أكد أن الأهرامات تمثل دلالة على الاستدامة وهو ما يهدف إليه بيراميدز من التطور الدائم والبقاء،

وقال المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادي الجديد والذي يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادي يتماشي مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

شدد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.

أشار إلى أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول والذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

أوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه واللوجو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به.

ويعتبر الشعار الجديد لنادي بيراميدز مشابها جدا لشعار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يتكون من سفينة وهي ترمز للروابط التجارية وما لها من آفاق عالمية والانهار الثلاثة هي شريان الحياة لمدينة مانشستر والورده الحمراء ترمز إلى تاريخ مدينة مانشستر وعلاقتها بلانكشاير في وقت سابق

أما الدرع الذي يزين الشعار يشير إلى العصر الحديث الذي تعيشه مدينة مانشستر باعتباره رمز أصيل في حد ذاته للمدينة الإنجليزية.

وبالتأكيد فإن شعار نادي بيراميدز يرمز إلى الأهرامات الثلاثة، والتى تعد أهم ما يميز مصر امام العالم وتحول جزء كبير من الإعجاب داخل نفوس الجميع بسبب عظمة أجدادنا الفراعنة .