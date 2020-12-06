دي بروين يعادل رقم محمد صلاح الإعجازي

وكان دي بروين تمكن من صناعة هدف لزميله رحيم سترلينج، وسجل هدف آخر من ضربة جزاء.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر "تويتر"، فإن منذ انضمام دي بروين لصفوف مانشستر سيتي عام 2015، نجح في الصناعة والتسجيل خلال اللقاء ذاته في 16 مباراة مختلفة بالبريميرليج. وتابع الحساب بأن لا يوجد أي لاعب تفوق على رقم دي بروين خلال هذه الفترة. وأشار حساب الدوري الإنجليزي إلى أن دي بروين بذلك تساوى مع محترفنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول. يذكر أن محمد صلاح قد انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017، قادما من صفوف روما الإيطالي.

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