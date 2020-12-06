محدش له دعوة بالنني.. المصريون يهاجمون الأرسنال بسبب دعم المثلية الجنسية

قامت الصفحة الرسمية لفريق الأرسنال بدعم المثليين عن طريق دمج شعار الفريق بشعار المثليين ووضعها "بروفايل".

وهاجم عدد كبير من المصريين ومحبي محمد النني فريق الأرسنال بسبب دعمهم المثليين، ومن ضمن التعليقات التي كتبها المصريون على صفحة النادي بشكل طريف كالتالي: "عشان كده بنخسر.. محدش له دعوة بالنني ابننا.. وهي ناقصة.. إحنا كده بنخسر حد يطمنا على النني يا جدعان.. هاتولنا النني وولعوا في بعض.. ولا يا نني خد ابن عمك أوزيل وارجعوا مصر ملكش دعوة بالناس دي".

وحصل مُحترفنا المصري محمد النني، لاعب وسط أرسنال، على تقييم متوسط بعد مشاركته في مباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي.

أرسنال فاز على رابيد فيينا النمساوي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الخميس، على ملعب "الإمارات"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.



النني شارك في المباراة كأساسي، بعد تعافيه من الإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد - 19"، ولعب لـ60 دقيقة، وحل داني سبيايوس بدلًا منه.

النني حصل على 6.5 من 10 وهو خامس أعلى تقييم بين زملائه وفقًا لـ شبكة "sofascore" العالمية، بينما حصل ألكسندر لاكازيت على أعلى تقييم 7.6