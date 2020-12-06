مشابه لشعار مانشستر سيتي.. ممدوح عيد: لوجو بيراميدز الجديد يتضمن تاريخ مصر

قال المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بإطلاق شعار النادي الجديد الذي يمثل مرحلة جديدة من عمر النادي، مشددا على أن النادي يتماشى مع الطموح وبمستوى مناسب لكرة القدم العالمية.

وشدد عيد على أن النادي بنى فريقا قويا خلال عامين فقط والكل بات يحترم بيراميدز وتأهل الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية، والهدف الرئيسي هو المنافسة على كل الألقاب والبطولات.

وأضاف أن هدف النادي بناء جيل جديد صاعد للكرة المصرية بالكيان الذي يبنى حاليا وبمنظومة احترافية من جميع الجوانب اقتصاديا وتجاريا والتركيز حاليا على الفريق الأول، والذي يعتبر واجهة النادي ويعطي طموحا كبيرا للاعبين الناشئين.

وأوضح أن اللوجو الجديد يتناسب مع فكرة النادي وأهدافه، واللوجو يتضمن تاريخ مصر الذي يرغب بيراميدز في المشاركة به.

ويعتبر الشعار الجديد لنادي بيراميدز مشابها جدا لشعار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يتكون من سفينة وهي ترمز للروابط التجارية وما لها من آفاق عالمية، والأنهار الثلاثة هي شريان الحياة لمدينة مانشستر والوردة الحمراء ترمز إلى تاريخ مدينة مانشستر وعلاقتها بلانكشاير في وقت سابق.

أما الدرع التي تزين الشعار فتشير إلى العصر الحديث الذي تعيشه مدينة مانشستر باعتبارها رمزا أصيلا في حد ذاته للمدينة الإنجليزية.

ويرمز شعار نادي بيراميدز يرمز إلى الأهرامات الثلاثة، والتى تعد أهم ما يميز مصر أمام العالم وتحول جزء كبير من الإعجاب داخل نفوس الجميع بسبب عظمة أجدادنا الفراعنة.