ممدوح عيد: بيراميدز تعاقد مع مدرب عالمى.. ولهذا السبب غيرنا شعار النادي

قال المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادى بيراميدز إن اللوجو الجديد بداية مرحلة جديدة للنادي وخلال الفترة المقبلة ستظهر العديد من الأفكار والمشروعات وتطوير فرق الناشئين، مشيرا إلى أن بيراميدز هو أول نادي يمثل شركة كرة قدم، في إطار الدولة وتوجهها والهدف هو التطور والاستدامة.

أن النادي ضم مجموعة رائعة من النجوم وسد الاحتياجات في مختلف المراكز وتعاقد النادي مع مدرب عالمي هو رودلفو أروابارينا الذي يتماشي مع النادي وأفكاره ويتمنى معه الفوز بأكبر عدد من البطولات.

وأضاف

وحول أسباب تغيير الشعار قال إن الشعار الجديد يحقق فكرة النادي نحو التطور للكرة العالمية ووجود الأهرامات مهم للغاية لتأكيد فكرة الاستدامة والاستمرارية وهو الهدف والنادي لديه رغبة في أن يكون فكره هو التطور الدائم والمستمر.

وأكد أن النادي مثلما يعمل على الفريق الأول يعمل على قطاع الناشئين والأكاديميات والنادي لديه رغبة في التطور وبيراميدز أظهر لاعبا رائعا من منتخب الشباب مثل إبراهيم عادل ومحمود صابر قائد منتخب الشباب، كما أن النادي ضم كريم الطيب الموهبة التي أخرجها إعارة للجونة لإظهار قدراته، بجانب وجود لاعب بقدرات رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي.