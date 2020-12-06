قبل مواجهة يوفنتوس.. برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.
وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة عثمان ديمبلي إلى التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.
يذكر أن فريق برشلونة خسر أمام نظيره قادش، بهدفين مقابل هدف، أمس، السبت، في الجولة الـ 12، لبطولة الدوري الإسباني.
خيمينيز افتتح التسجيل لـ قادش في الدقيقة الثامنة، لكن زميله ألكالا أحرز هدفًا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.
وأحرز ألفارو نيجيريدو هدف الانتصار لقادش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبتلك الهزيمة، توقف رصيد برشلونة عند النقطة 14 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد قادش للنقطة 18 في المركز الخامس.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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