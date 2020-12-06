وكان أحد الوسطاء بعرض ضرغام إسماعيل علي لجنة التعاقدات في نادي الزمالك الذين أشادوا بقدراته واداءه بجانب مشاركاته مع منتخب العراق في البطولات .
ولعب ضرغام مع مختلف الأعمار السنية لمنتخب العراق ويلعب حاليا لنادي الزوراء بالدورى العراقي .
وقد تشهد الساعات القليلة المتبقية تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب قبل غلق باب القيد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو للانضمام للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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