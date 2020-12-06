لاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو للانضمام للزمالك

ينتظر اللاعب ضرغام إسماعيل نجم منتخب العراق ردا من باتشيكو المدير الفني للزمالك للتعاقد معه خلال الساعات الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وكان أحد الوسطاء بعرض ضرغام إسماعيل علي لجنة التعاقدات في نادي الزمالك الذين أشادوا بقدراته واداءه بجانب مشاركاته مع منتخب العراق في البطولات .

ولعب ضرغام مع مختلف الأعمار السنية لمنتخب العراق ويلعب حاليا لنادي الزوراء بالدورى العراقي .

وقد تشهد الساعات القليلة المتبقية تعاقد نادي الزمالك مع اللاعب قبل غلق باب القيد .