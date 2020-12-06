نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة ليستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريس وايلدر وبريندان رودجيرس تشكيلة مباراة ليستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة شيفيلد على النحو التالي :-

حراسة المرمى : رامسدالي.

خط الدفاع : كريس باشام ، جون إغان ، كين بريان ، جورجي بالدوك ، ساندير بيرج.

خط الوسط : جون فليك ، ماكس لوي ، أوليفير مكبورني.

خط الهجوم : أوليفير بوركي.

فيما جاءت تشكيلة ليستر سيتي كالتالي :-

حراسة المرمى : كاسبر شمايكل.

خط الدفاع : ويسلي فوفانا ، جوني إيفانز ، كريستيان فونشس ، مارك ألبرايتون.

خط الوسط : يوري تيليمانس ، ناميليس ميندي ، جيمس جاستن.

خط الهجوم : أبوزي بيريز ، جيمس ماديسون ، جيمي فاردي.