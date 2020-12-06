نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريرا: مهمة صعبة تنتظر أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المكسيكي هيكتور هيريرا، الذي عاد للتشكيلة الأساسية لأتلتيكو مدريد في مواجهة بلد الوليد، حيث حقق الأتلتي انتصاره السابع تواليا، إن فريقه "يدرك" ما "يعيشه" الآن وعرف "إلى أين يريد الذهاب".

وفي تصريحات نشرها النادي المدريدي الأحد، قال لاعب الوسط "أنا سعيد لأنني تعافيت بنسبة 100%، في المباراة الأخيرة (أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا) أتيحت لي الفرصة للدخول قليلا من أجل استئناف إيقاع اللعب".

وأضاف: "لعبت مباراة كاملة يوم السبت وشعرت أنني بحالة جيدة وسعيد للغاية بالنتيجة والفريق مُقبل على مواجهة قوية ضد ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني نسعى أن نفوز بها".