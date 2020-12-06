نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أول 7 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة مازن مرزوق مواعيد أول 7 مباريات للنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021. ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة فريق مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام. وفيما يلي مواعيد المباريات للفريق الأحمر :- الأهلي × مصر المقاصة الأحد 13-12-2020 غزل المحلة × الأهلي الجمعة 18-12-2020 الزمالك × الأهلي الاثنين 28-12-2020 الأهلي × وادي دجلة الجمعة 1-1-2021 سيراميكا كليوباترا × الأهلي الجمعة 8-1-2021 الأهلي × الاتحاد السكندري الاثنين 11-1-2021 (مؤجلة من الجولة الثالثة) الأهلي × الانتاج الحربي الجمعة 15-1-2021