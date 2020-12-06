نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الزمالك للموسم الجديد 2020-2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات عن جدول السبعة أسابيع الاولى من بطولة الدوري المصري العام في نسختها القادمة والمقرر انطلاقها يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويستعرض الفجر الرياضي جدول مباريات نادي الزمالك في السبع أسابيع المعلنة كالتالي :

الاسبوع الاول | المقاولون العرب × الزمالك - السبت ١٢ ديسمبر - الساعة ٧:٣٠

الاسبوع الثاني | بيراميدز × الزمالك - الخميس ١٧ ديسمبر - ستاد الدفاع الجوي - الساعه ٧:٣٠

الأسبوع الثالث | سموحه × الزمالك - مؤجل ١٢ يناير - ستاد الجيش ببرج العرب - ٧:٣٠

الاسبوع الرابع | الزمالك × الاهلي - الاثنين ٢٨ ديسمبر - ستاد الجيش ببرج العرب - ٧:٣٠

الاسبوع الخامس | إنبي × الزمالك - السبت ٢ يناير - ٧:٣٠

الاسبوع السادس | الزمالك × طلائع الجيش - السبت ٩ يناير - ٧:٣٠

الاسبوع السابع | المصري × الزمالك - ستاد الجيش ببرج العرب - السبت ١٦ يناير - ٧:٣٠