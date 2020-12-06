اليوم .. انطلاق أول دورة تدريبية إقليمية فى رياضة تزلج اختراق الضاحية

تنطلق اليوم فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية فى رياضة تزلج اختراق الضاحية، والتى تنظمها الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى على مدى اربعة أيام خلال الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر الجاري على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM بمشاركة 7 دول عربية هي السلطنة ومصر والأردن وتونس والمغرب ولبنان والامارات . وتأتي اقامة هذه الدورات التدريبية على المنصة الافتراضية بسبب جائحة كورونا التى أوقفت جميع الانشطة الرياضية فى العالم الا أن الاولمبياد الخاص الدولى واصل دوراته التدريبية خاصة وأنه مقبل على حدثين كبيرين الأول الالعاب العالمية الشتوية بكازان الروسية 2022 و الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 .

وقد صرح الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن وجود الخبير العالمى الهولندي اد بترسون ساهم في الاقبال الشديد على المشاركة فى تلك الدورة التدريبية .

وتشارك السلطنة في هذه الدورة بـ 12 مدربا ومدربة وهم أميمة الحجرية وليلى عبدالكريم ومحمد اللاهوري وعبدالله اليحيائي وسعود العوفي ومحمد نصار وكوثر محمد ومحمد ربيع وبدر الخزيري وهلال السيابي وسيف السيابي وهاجر المجينية.

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