اليوم لجنة المسابقات باتحاد اليد تعقد اجتماعا مشتركا مع الأندية لمناقشة انطلاق الموسم الرياضي الجديد

في الرياضة 6 ديسمبر,2020

تعقد اليوم الاثنين لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا مشتركا مع الأندية التي أكدت مشاركتها في مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي الجديد 2020/2021 وذلك في الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الأكاديمية الأولمبية العمانية بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، حيث سيترأس الاجتماع عثمان بن الماس القاسمي أمين صندوق الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة المسابقات بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد ومواعيد انطلاق المسابقات الرياضية وفترة تسجيل اللاعبين العمانيين والاجانب في الدوري والبروتوكول الطبي الذي سيتم تطبيقه في مباريات هذا الموسم نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 “.وقد اكد 23 ناديا مشاركته في مسابقات الاتحاد ففي دوري الدرجة الأولى تقدمت 6 أندية وهي نادي عمان ومسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة وفي دوري الدرجة الثانية 12 ناديا وهي النصر و الخابورة والشباب وصحم والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار والاتحاد وظفار والسويق، أما مسابقة درع الوزارة ستشهد مشاركة 19 ناديا وهي نادي عمان ومسقط وأهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والنصر والشباب وصحم والعروبة والمصنعة والطليعة وقريات وفنجاء وصحار والاتحاد ومصيرة وظفار والسويق.

وفي مسابقة دوري الشباب مشاركة 13 ناديا وهي مسقط و اهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم والعروبة ونزوى وفنجاء وصحار وظفار والسويق وفي دوري الناشئين مشاركة 15 ناديا وهي مسقط واهلي سداب والسيب ومجيس وصلالة والشباب وصحم وخصب والعروبة والطليعة ونزوى وقريات وصحار وظفار والسويق.

وكان اتحاد اليد قد اعلن عن برنامج روزنامة الموسم الرياضي الجديد، حيث سيقام دوري عام السلطنة للدرجة الأولى بنظام دوري من مرحلتين ويلعب خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري وحتى 23 فبراير 2021 اما دوري عام السلطنة للدرجة الثانية فيلعب بنظام دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) حيث سيتم توزيع الأندية المشاركة على مجموعات وينطلق في الاول من شهر يناير 2021 أما مسابقة درع الوزارة العاشرة سوف تنطلق يوم 19 مارس 2021.

و تم تحديد الشروط العامة للمشاركة، حيث ستكون فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 9/12/2021 ولغاية 6/1/2021 وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021 وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب باللعب مع فريق الاول .