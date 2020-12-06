الكيني كاندي يحطم الرقم العالمي لنصف الماراثون

فالنسيا ـ أ.ف.ب: سحق الكيني كيبيووت كاندي (24 عاما) الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون امس في فالنسيا، بتسجيله 57:32 دقيقة متقدما على الأوغندي جاكوب كيبليمو بطل العالم (57:37).وكان الرقم القياسي العالمي السابق بحوزة الكيني الآخر جوفري كاموورور والبالغ 58:01 دقيقة، سجّله في سبتمبر 2019 في كوبنهاجن. وفي هذا السباق السريع، نجح أربعة عدائين في النزول تحت الرقم القياسي السابق: كاندي، كيبليمو بالاضافة إلى الكينيين رونيكس كيبروتو (57:49 د) وألكسندر موتيسو (57:59 د).ونجح كاندي في انجاز لافت بإنهاء رابع سباق نصف ماراثون هذه السنة نزل في جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.ويؤكد مسار فالنسيا سرعته من بين سباقات الطرق، وما عزز ارقامه حالة الطقس المناسبة، ومسار مسطح معروف بسرعته الفائقة واستخدام جيل جديد من الاحذية “السحرية” ذات الالواح الكربونية والكعوب المعزّزة المقدمة لغالبية المشاركين.ولدى السيدات، نجحت النجمة الاثيوبية جنزيبي ديبابا (29 عاما) في إحراز اللقب بزمن 1.05:18 ساعة متقدمة على الكينية شيلا شيبكيروي (1.05:39 س).

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