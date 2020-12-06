تدشين ميدان الدهس لسباق الهجن بالمصنعة

المصنعة ـ خليفة بن عبدالله الفارسي :

دشن بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة ميدان الدهس لسباق الهجن العربية الاصيلة بحضور خالد بن خميس بن مسعود السعدي عضو لجنة الهجن بالولاية واعضاء اللجنة وعدد من محبي سباقات الهجن وذلك بدعم من خميس بن مسعود الزدجالي .

وقال خميس بن مسعود الزدجالي: جاء تدشين الميدان جنوب قرية الطريف تأكيدا على اهمية الحفاظ على الموروث العماني الاصيل وتشجيعا للأجيال للمحافظة والتمسك بالماضي التليد وتراث الاجداد والاباء ولما تمثله الهجن العربية الاصيلة من تراث خالد.

وقال الزدجالي: لقد أعيد تجديد ميدان السباق بعد أن كاد يندثر ليظهر بثوب جديد يتناسب مع متطلبات رياضة سباق الهجن وهو إضافة لميادين الولاية ويبلغ طول الميدان3 كيلومترات

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