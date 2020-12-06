عُمان للإبحار واللجنة البارالمبية العُمانية يدشنان قوارب برنامج “أبحر بحرّية”

تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة

دشنت عُمان للإبحار ممثلة بقسم تنمية المهارات الشخصية والمهنية (زمام) وبدعم من شركة بي.بي عُمان وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية العُمانية قوارب برنامج أبحر بحرّية من فئة “آر أس فنتشر” والمخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث رعى حفل التدشين الذي أقيم أمام المقر الرئيسي لعُمان للإبحار بمرسى الموج مسقط سعادة رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بحضور عدد من المسؤولين بمؤسسة عمان للابحار .

كما تم تدشين موقع الكتروني خاص من قبل اللجنة البارالمبية العُمانية ليكون الوجهة الرسمية للحصول على المعلومات والتفاصيل والمستجدات حول الفعاليات والبرامج والخدمات التي تقدمها اللجنة ضمن هذا الاحتفال.

وعلق الرئيس التنفيذي لعمان للإبحار، الدكتور خميس الجابري قائلا: “يستهدف برنامج “أبحر بحرية” الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الذين تترواح أعمارهم من 16 إلى 30 سنة من الجنسين، حيث تقام الأنشطة التدريبية الخاصة بالمشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة بعد اختيارهم والتحاقهم بالبرنامج في كل من مدرسة الموج مسقط ومدرسة صور للإبحار الشراعي من خلال البرنامج سيخوض المشاركون رياضة الإبحار الشراعي عبر قوارب آر أس فنتشر والتي تم تصميمها بما يتناسب مع مختلف القدرات والمهارات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي وبإشراف اللجنة البارالمبية العُمانية”.

وقال يوسف العجيلي رئيس شركة بي. بي. عُمان : “نفخر برعاية هذا البرنامج الاول من نوعه في المنطقة ونأمل بإعادة إدخال هذه الرياضة في دورة الألعاب البارالمبية ولتأسيس فريق وطني يمثل السلطنة فيها وفي بطولة العالم للإبحار الشراعي2022متمنيا التوفيق للمشاركين وفخور بجهودهم”.

وقال الدكتور منصور الطوقي رئيس اللجنة البارالمبية العُمانية: “يعد البرنامج فرصة رائعة لتغيير نمط حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة ودمجهم مع أقرانهم الأسوياء لممارسة الرياضة، بالإضافة إلى المساهمة في جعل السلطنة من الدول الرائدة في رياضة الإبحار الشراعي من خلال تشكيل فرق قادرة على المنافسة في المحافل الدولية. ويأتي تدشين الموقع الرسمي للجنة ضمن استراتيجيتها لتطوير منظومة التواصل مع المجتمع والشركاء والمساهمين بالاضافة إلى ابراز انجازات أبطال عمان من ذوي الإعاقة”.