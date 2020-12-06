أسبوع ساخن ينتظر اتحاد القدم .. العروبة يطالب باستعجال عرض شكواه على محكمة التحكيم الرياضي كسبا للوقت

- أندية أخرى تتجهز لرفع شكاوى جديدة بشأن قانونية عدد من اللجان بالاتحاد

يبدو أننا أمام أسبوع ساخن جدا قد يعقبه الكثير من التبعات في الشأن الكروي المحلي قبل صافرة بداية الموسم الكروي الجديد 2020/2021 ، ومن باب أولى فإن الاتحاد العماني لكرة القدم سيكون تحت وطأة ضغوطات كبيرة من عدة أندية ترى بأنها تضررت كثيرا من القرارات التي صدرت تجاهها في الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمة هذه الاندية التي لحقها الضرر نادي العروبة الذي سقط للدرجة الأولى في مشهد حزين على أبناء المارد العرباوي لم يعتده أصحاب الفانلة الخضراء في تاريخهم الكروي ، الأمر الذي دعا مجلس ادارة نادي العروبة للجوء إلى الطرق القانونية بحثا عن حقه الذي يراه مسلوبا عبر اعتباره خاسرا لمباراتيه أمام السويق والنهضة عبر قراري لجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم رقمي 37 ، 39 ، حيث قام النادي بتوكيل محام وتسليمه ملف القضية برمته .

بالأمس ، قام مجلس ادارة نادي العروبة بمخاطبة الاتحاد العماني لكرة القدم يطلب منه ضرورة الإسراع في عرض الشكوى بصورة عاجلة أمام محكمة التحكيم الرياضي اختصارا للوقت ، حيث إن انطلاقة الموسم الكروي باتت قريبة ، ومن باب أولى فإن أي قرار يصدر متأخرا ستكون له تبعات مختلفه للطرفين ، كما أكد مجلس ادارة نادي العروبة بأنه في حالة رفض اتحاد الكرة هذا الطلب فإن النادي سيقوم باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (57) من النظام الاساسي للاتحاد العماني لكرة القدم وبالتالي تصعيد الموضوع إلى جهات أعلى قد تصل إلى التقاضي الدولي في نهاية المطاف .

قضية أخرى

من جانب آخر ، تلوح في الأفق قضية أخرى قد تشعل الوسط الرياضي في الفترة القادمة خاصة وأن بداية الموسم الكروي باتت على الأبواب ، حيث إن عددا من الأندية المتضررة من قرارات أخرى صدرت في الفترة الماضية قامت بتصعيد الأمر قانونيا ، وباتت مطالبها في يد محام قانوني بدأ في السير قدما لتحقيق مصالح هذه الاندية ، فقد قام محامي هذه الاندية بمخاطبة رسمية لمحكمة التحكيم الرياضي حول إمكانية تقديم الشكوى في عريضة واحدة لجميع هذه الاندية أم ضرورة تقديمها منفردة لكل ناد على حدة ، ومن المتوقع أن يصل الرد خلال الساعات القليلة القادمة والذي ستبدأ على ضوئه هذه الاندية الخطوة الثانية في مواصلة مطالبها بالطرق القانونية المتبعة .

الجدير بالذكر ، أن أهم الجوانب التي ترتكز عليها هذه الاندية في شكواها هي اللجان العاملة بالاتحاد العماني لكرة القدم ومدى قانونيتها ، الامر الذي سيترتب عليه مدى قانونية القرارات الصادرة عنها من عدمه .