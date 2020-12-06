حازم إمام عن فوز الأهلي بكأس مصر: موسيماني مدرب محظوظ

أكد حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محظوظ للغاية، مبديا إعجابه الشديد بقدرات محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر ومحمد بسام حارس طلائع الجيش في مباراة نهائ كاس مصر أمس.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : " موسيماني مدرب محظوظ ، فاز بضربات حظ ، النادي الأهلي يحتاج إلى بطولات وأداء أيضًا في نفس الوقت ".

وأضاف: " الأهلي بحاجة إلى مهاجم كويس ، وبدر بانون لاعب كبير سيضيف كثير للنادي الأهلي ، لأن موسيماني مقتنع بصلاح محسن ومروان محسن فقط ".

وعن أداء محمد الشناوي ومحمد بسام في لقاء نهائي كأس مصر قال : " أعجبنى للغاية مستوى الشناوى ومحمد بسام والأخير مستواه يتطور بصورة ملحوظة للغاية، ولم يعجبنى مخرج نهائى الكأس حيث تغافل عن إعادة لقطات مهمة فى المباراة وظهر وكأنه غير متابع للقاء".

وأختتم : "النادي الأهلي سيواجه موسم صعب للغاية بداية من الموسم الجديد ، فهو فاز باللقب الموسم الماضي عن جدارة إلا أن الموسم القادم صعب حيث سيواجه منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز بعد إبرامه صفقات عديدة أبرزها رمضان صبحي".

وفاز النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3/2 بعدما انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 ، ليتوج الفريق الأحمر بالبطولة ال37 في تاريخه .