إصابة مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي للمرة الثامنة منذ انضمامه للفريق

ذكر نادي برشلونة الإسباني، أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، أصيب للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف الفريق، موضحا أن الإصابات أبعدت ديمبيلي عن الملاعب لمدة 8 أشهر.



وأوضح النادي - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن اللاعب أصيب في أوتار الفخذ الأيمن دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب .. مشيرا إلى أنه سيخضع لفحوصات لتحديد التشخيص الكامل ومدة العلاج.



وكان فريق قادش قد حقق مفاجأة جديدة بالفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب "رامون دى كارنازا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

