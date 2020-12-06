الرياضة

إصابة مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي للمرة الثامنة منذ انضمامه للفريق

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ذكر نادي برشلونة الإسباني، أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، أصيب للمرة الثامنة منذ انضمامه لصفوف الفريق، موضحا أن الإصابات أبعدت ديمبيلي عن الملاعب لمدة 8 أشهر.


وأوضح النادي - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن اللاعب أصيب في أوتار الفخذ الأيمن دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب .. مشيرا إلى أنه سيخضع لفحوصات لتحديد التشخيص الكامل ومدة العلاج.


وكان فريق قادش قد حقق مفاجأة جديدة بالفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب "رامون دى كارنازا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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