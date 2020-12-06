وأوضح النادي - عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن اللاعب أصيب في أوتار الفخذ الأيمن دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب .. مشيرا إلى أنه سيخضع لفحوصات لتحديد التشخيص الكامل ومدة العلاج.
وكان فريق قادش قد حقق مفاجأة جديدة بالفوز على ضيفه برشلونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب "رامون دى كارنازا"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مهاجم برشلونة عثمان ديمبيلي للمرة الثامنة منذ انضمامه للفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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