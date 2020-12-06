بـ سباعية.. الاتحاد الليبي يتأهل لملاقاة بيراميدز في دور الـ 32 بالكونفدرالية

تأهل فريق نادي الاتحاد الليبي لمواجهة نادي بيراميدز في إطار دور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحقق الفريق الليبي الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثة أهداف من دون مقابل في مباراة الإياب للدور التمهيدي الأول على استاد الأهلي - أو السلام - بالقاهرة.
وسبق للاتحاد الليبي، أن حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز في الدور المقبل، بنتيجة ٧ - ١ في مجموع المباراتين.
ومن المنتظر أن يحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد الليبي أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ ديسمبر الجاري خارج الأرض، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي ٥ أو ٦ يناير المقبل.
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