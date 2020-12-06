ديربي لندن.. عقدة مورينيو تطارد أرتيتا قبل مواجهة توتنهام وآرسنال

ييرقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، بين توتنهام وآرسنال، اليوم، الأحد، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 11 الدوري الإنجليزي "بريمرليج".

موعد مباراة توتنهام ضد آرسنال والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة توتنهام ضد آرسنال، في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 2، بتعليق حفيظ دراجي.

توتنهام ضد آرسنال:

ويسعى فريق توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي وفقدان نقطتين مهمتين في مشوار البطولة.

في المقابل يأمل أرسنال بقيادة أرتيتا المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول الترتيب بعد الخسارة الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون. ويدخل أرسنال المباراة بطموحات مرتفعة بعد الفوز في الأسبوع الماضي أمام فريق رابيد فيينا النمساوي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في بطولة الدورى الأوروبي. ومن المتوقع أن يشارك المحترف المصري محمد النني في التشكيل الأساسي لفريق أرسنال. ترتيب توتنهام وآرسنال: ويحتل فريق توتنهام المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما جاء فريق أرسنال في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

مورينيو يتفوق على أرتيتا قبل مواجهة الليلة:

وخاض أرتيتا 7 مباريات أمام جوزيه مورينيو في الدوري الإنجليزي كلاعب ومدرب، لم يتذوق خلالهما طعم الفوز.

عودة الجماهير:

وشهد، أمس، السبت، بداية عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، بعد غياب دام نحو 9 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا.