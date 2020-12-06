مران الزمالك.. راحة لـ طارق حامد ومشاركة الونش

حصل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم بإذن من الجهاز الفني بسبب بعض الظروف الخاصة به.

وأكد طارق حامد للجهاز الفني أنه سينتظم في التدريبات غدًا الاثنين.

حرصت لجنة الكرة برئاسة أيمن يونس وأشرف قاسم على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم.

وحضرت لجنة الكرة لمؤازرة الفريق ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء مسابقة الدوري.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة عودة محمود حمدي "الونش" بعد التعافي من فيروس كورونا.

وشارك اللاعب في المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في افتتاح مباريات الدوري.

في سياق آخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الأسابيع الأولى من عمر بطولة الدوري للموسم الجديد.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لكن لم يتم تحديد الملعب حتى الآن ويلاقي الزمالك بعدها فريق بيراميدز يوم 17 على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتأجلت مباراة سموحة مع الزمالك في الجولة الثالثة من عمر الدوري بسبب ارتباط الفريق الأبيض بدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 12 يناير وتقام مباراة القمة في الجولة الرابعة يوم 28 ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الزمالك إنبي يوم 2 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم طلائع الجيش يوم 9 يناير في الجولة السادسة.

ويلتقي الزمالك في الجولة السابعة مع المصري على ستاد برج العرب يوم 16 يناير المقبل.

وجاءت أول مباراة للأهلي أمام مصر المقاصة يوم الاحد الموافق 13ديسمبرعلى ستاد السلام في تمام 7.30 مساءً ويلعب الأهلي وغزل المحلة يوم 18 ديسمبر في تمام السابعة والنصف ولم يحدد الملعب، بينما يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 11 يناير على إستاد السلام في تمام الخامسة مساءً في الجولة الثالثة والمؤجلة.