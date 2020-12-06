رغم توقيع اللاعب.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن صفقة أمير عادل خلال الفترة الحالية بعدما وقع اللاعب رسميا على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة أربعة مواسم خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض رفض اتمام التعاقد مع اللاعب لعدم الاقتناع بمستواه.
وأخطر مسؤولو نادي الزمالك وكيل اللاعب بعدم اتمام الصفقة في الفترة الحالية بالرغم من توقيع اللاعب.
وكان الزمالك تراجع من قبل عن اتمام صفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق رغم توقيع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض.
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