الرياضة

رغم توقيع اللاعب.. الزمالك يتراجع عن ضم أمير عادل

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تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن صفقة أمير عادل خلال الفترة الحالية بعدما وقع اللاعب رسميا على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة أربعة مواسم  خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض رفض اتمام التعاقد مع اللاعب لعدم الاقتناع بمستواه.

وأخطر مسؤولو نادي الزمالك وكيل اللاعب بعدم اتمام الصفقة في الفترة الحالية بالرغم من توقيع اللاعب.

وكان الزمالك تراجع من قبل عن اتمام صفقة أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق رغم توقيع اللاعب على عقود الانتقال للفريق الأبيض.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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