مواعيد وأماكن مباريات الأهلي في أول 7 جولات بالدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات السبع الأولى لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2020-2021.

ويواجه الأهلي مصر المقاصة يوم الأحد 13 ديسمبر في الجولة الأولى، على استاد الأهلي بالسلام، في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة الثانية، يواجه الأهلي غزل المحلة، يوم الجمعة 18 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف، ولم يتحدد الملعب الذي سيستضيف المباراة حتى الآن.

الجولة الثالثة تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير بسبب مواجهات الأهلي في دوري الأبطال، حيث يلتقي الأهلي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام في تمام الخامسة مساءً.

أما الجولة الرابعة فيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وفي الجولة الخامسة يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الجمعة 1 يناير، على استاد الأهلي بالسلام في تمام السابعة والنصف.

وفي الجولة السادسة يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة 8 يناير على استاد السويس الجديد في تمام السابعة والنصف.

أما الجولة السابعة فستشهد مواجهة الأهلي مع الإنتاج الحربي في استاد الأهلي بالسلام، يوم الجمعة 15 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد برج العرب.

وفي السطور التالية نرصد أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه.

لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء اليوم مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيورأجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.