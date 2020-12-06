المقاولون العرب يعلن الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل

يعقد نادي المقاولون العرب، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل لتقديم الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويحضر المؤتمر المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو، والكابتن عماد النحاس، المدير الفني لتقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطط النادي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره أسوان بهدف نظيف أحرزه يوسف حسن في المباراة الودية التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر أمس السبت في اطار استعداد الفريقين لانطلاق الدوري.

يذكر أن المقاولون العرب، عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوتي، أول أمس، الجمعة، في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية. وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ32 الأول من الكونفدرالية حيث سيلعب ضد النجم الساحلي التونسي في مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين.