طرد بيدرو.. شوط أول سلبي بين روما وساسولو بـ الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة روما وساسولو، التي تقام على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وشهدت الدقيقة 41 من عمر المباراة طرد الإسباني بيدرو رودريجيز مهاجم فريق روما.

حراسة المرمى: ميرانتي

خط الدفاع: كومبولا - كريستانتي - إيبانيز.

خط الوسط: فيلار - سبينازولا - كارسدورب - بيليجريني.

خط الهجوم: مختاريان - دجيكو - بيدرو.

ويسعى فريق روما لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط الكبير أمام نابولي بنتيجة 4 - 0، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يأمل ساسولو في انتزاع الثلاث نقاط من الذئاب، للارتقاء إلى المركز الثالث.

ويحتل ساسولو المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقة، بفارق نقطة عن روما صاحب المركز السادس.

وتقام اليوم العديد من المواجهات في الدوري الأيطالي، أبرزها ميلان مع سامبدوريا.

ميلان ضد سامبدوريا:

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء.

ويسعى ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول تترتيب الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح سامبدوريا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول، ومواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

كان ميلان فاز على فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل سامبدوريا مع تورينو 2 - 2.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سامبدوريا في المركز الـ 11بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.