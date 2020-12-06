ننشر جدول مباريات الأسابيع الأولى من الدوري الممتاز.. والقمة 28 ديسمبر

أعلن اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اليوم الأحد، جدول مباريات الدورى العام الجديد موسم 2020 -2021، والذى ينطلق يوم 11 ديسمبر الجارى بعد وصول جميع الموافقات الأمنية على الملاعب ومواعيد المباريات، وفقا للاتفاق مع اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون العرب يوم 12 ديسمبر المقبل في الجولة الأولى لكن لم يتم تحديد الملعب حتى الآن ويلاقي الزمالك بعدها فريق بيراميدز يوم 17 على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية.

وتأجلت مباراة سموحة مع الزمالك في الجولة الثالثة من عمر الدوري بسبب ارتباط الفريق الأبيض بدوري أبطال افريقيا لتقام يوم 12 يناير وتقام مباراة القمة في الجولة الرابعة يوم 28 ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويواجه الزمالك إنبي يوم 2 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم طلائع الجيش يوم 9 يناير في الجولة السادسة ويلتقي الزمالك في الجولة السابعة مع المصري على ستاد برج العرب يوم 16 يناير المقبل.

وجاءت أول مباراة للأهلي أمام مصر المقاصة يوم الاحد الموافق 13-12-2020 على ستاد السلام في تمام 7.30 مساءً ويلعب الأهلي وغزل المحلة يوم 18-12-2020 في تمام السابعة والنصف ولم يحدد الملعب، بينما يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري يوم 11 -1-2021 على ستاد السلام في تمام الخامسة مساءً في الجولة الثالثة والمؤجلة.

وجاء جدول ترتيب المباريات الأولى للدورى كالآتي: