نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راموس يشارك في تدريبات ريال مدريد استعداداً لمواجهة مونشنغلادباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرب سرجيو راموس مع فريقه ريال مدريد، اليوم الأحد، بعد يوم من الفوز على إشبيلية في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويوجه أنظاره نحو مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا مونشنغلادباخ، في حين لا يزال داني كارباخال يعمل على هامش التدريبات الجماعية.

وبذلك، يبدو أن قائد الريال لن يغيب عن المباراة الحاسمة المقررة يوم الأربعاء المقبل أمام الفريق الألماني والتي سيتحدد على أساسها ما إذا كان الملكي سيحصل على بطاقة عبوره لدور الـ16 أم سيودع البطولة من دور المجموعات في أول مرة في تاريخه.

وما زال مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان يتابع تطور حالة راموس، الذي غاب عن مواجهة إشبيلية، ويتطلع لاستعادته في مباراة "التشامبيونز ليغ".

وفي نفس الوقت، ينتظر زيدان مدى تطور كارباخال الذي يعاني من مشكلة عضلية ولم يشارك اليوم في التدريب الجماعي مع باقي زملائه وقام بتدريبات خاصة على الهامش ويأمل هو الآخر للحاق بالموعد الأوروبي.

إلى جانب كارباخال، تدرب على الهامش أيضا الأوروغواياني فيدي فالفيردي الذي، على عكس زميله، ليس لديه خيارات للعودة إلى اللعب هذا الأسبوع، حاله حال المصابين إيدن هازارد وماريانو دياز اللذين واصلوا العمل داخل المنشآت.

وأجرى الأساسيون في زيارة إشبيلية، تمرينات خفيفة، في حين تدرب باقي اللاعبين بشكل أكثر قوة.

وسيعود "زيزو" لقيادة مران آخر يوم الإثنين في وجود كافة اللاعبين المتاحين، بانتظار تقرير الأطباء حول كارباخال وما إذا كان سيتمكن من إضافته للمجموعة.