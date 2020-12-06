نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترجم موسيماني: الأهلي لا يمتلك جمهورا بل شعبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الدكتور عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس مصر والجمع بين البطولات الثلاث الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

وقال محب في تصريحات تلفزيونية إن هناك حالة كبيرة من السعادة لدى الجميع بعد التتويج بالثلاثية والحصول على لقب كأس مصر بعد الدوري ودوري الأبطال وذلك من أجل إسعاد جماهير المارد الأحمر.

وأضاف: "جمهور الأهلي بالملايين 60 أو 70 مليون. لدينا شعب وليس جمهور هناك دول بالكامل تعدادها لا يصل لهذا الرقم ونحن فخورين جدا بإسعادهم".

وشدد: "أفخر بحمل شعار الأهلي والتواجد مع هذا الجيل المميز. ما حدث يعد إنجازا تاريخيا سنحكيه لأبنائنا بعد موسم طويل مرهق للغاية مليئ بالضغوط العصبية والبدنية".

وأتم: "أبارك لجماهير النادي الأهلي وللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية والجهاز الفني وإدارة النادي بقيادة الأسطورة محمود الخطيب".