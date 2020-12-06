أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول الأسابيع السبع الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر انطلاقها يوم 11 ديسمبر الجاري.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباريات الإسماعيلي بالدوري المصري في المقال التالي

امير السيد

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