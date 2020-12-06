وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق بيريز لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 24 ثم بعدها بدقيقتين استطاع مكبورني من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق شيفيلد يونايتد وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 .
وفي الشوط الثاني ، استطاع جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي في خطف الثلاث نقاط بالدقيقة 90 بهدف رائع على يسار الحارس ليجري بعدها ويحتفل بكسر الراية الركنية ليحصل على بطاقة صفراء .
ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة وحيدة بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 21 نقطة حتى الآن.
وخاض ليستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من :
كاسبر شمايكل ، مارك البرايتون ، يسلي فوفانا ، كريستيان فوتشس ، جيمس جاستن ، نامبليس ميندي ، يوري تيليمانس ، جوني إيفانز ، جيمس ماديسون ، أيوزي بيريز ، جيمي فاردي
بينما خاض شيفيلد يونايتد المباراة بتشكيل مكون من :
رامسديل ، باشام ، ايجان ، براين ، بلادوك ، بيرجي ، لويي ، لونديسترام ، فلييك ، ماك بروين ، بوريكين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسر الراية.. فاردي يقود ليستر سيتي للفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 بالدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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