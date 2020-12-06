تعرف على رسائل الجماهير للنادي الأهلي بعد فوزهم بالثلاثية.. فيديو

يواصل الاهلي التغلب علي منافسيه محليا وأفريقيا ، ويفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة، ثم بطولة دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية.

و تجولت كاميرا صدي البلد في الشوارع المصرية لمعرفة رسائل الجماهير لفريق النادي الأهلي بعد حصوله علي الثلاثية، و وجهوا كلماتهم إلي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي كالأتي:

في البداية قال عمرو محسن إن النادي الاهلي لا يوصفه كلام أو شكر من أجل المجهود الذي تم بذله من قبل اللاعبين، متمنيا لهم المزيد من التقدم و الفوز في البطولات القادمة، كما شكر الكابتن محمود الخطيب علي مجهوده المبذول في تقدم النادي و يتمني له مزيدا من البطولات في عهده.

وذكر أبنوب عيد أنه يتمني أن تزيد اللياقة البدنية للاعبي الاهلي أكثر من أجل حصد مزيد من البطولات، معبرًا عن مدي حبه للنادي الاهلي منذ صغره، و انتمائه له.

ووجه الي الكابتن محمود الخطيب كلمة شكر من أجل تطوير النادي قائلا انه مثله الاعلي منذ صغره، و أنه رجل يقتدي به كمثل أعلي.

وأضاف علي حسن ان النادي الاهلي يعمل في صمت، و يستحوذ علي البطولات بكل مهارة، فهو نادي القرن الذي دائمًا يهتم بفرحة جماهيره وتشريفهم في حصوله علي البطولات، كما أن الأهلي في عهد محمود الخطيب تغير بدرجة كبيرة جدًا، بسبب مجهودات الخطيب مع النادي واللاعيبة، و المحافظة دائمًا علي الروح المعنوية لدي لاعيبة النادي الأهلي.

و يري عبد الحميد شكري أن النادي الاهلي يستحق حصوله على البطولات الثلاث و يتوج بالثلاثية، و خصوصًا في الماتش الذي لعبه مع نظيره نادي الزمالك في بطولة افريقيا، رغم لعب نادي الزمالك بقوة كبيرة، و لكن الاهلي يستحقها منذ مباريات قبلها، و بالنسبة للكابتن محمود الخطيب فهو بطل نادي الأهلي داعيًا له بالاستمرار و المزيد من التفوق، متمنيًا حصوله على المزيد من البطولات في عهده.

وتحدث منصور محمد أن النادي الاهلي لا يعلى عليه، فلاعيبة النادي الاهلي لها لياقة بدنية عالية، و لهم استحواذ علي الكرة بشكل هائل، وهم ابدعوا في حصولهم علي البطولات الثلاثية و يستحقونها، و يتمني من الكابتن محمود الخطيب المزيد من التقدم و الحصول علي البطولات من قبل النادي، دائمًا مفرحين جماهير نادي الاهلي و رافعين من معنوياتهم.