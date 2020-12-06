الشوط الأول.. شيفيلد يونايتد وليستر سيتي 1-1 بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة شيفيلد يونايتد وليستر سيتي بالتعادل الإيجابي 1-1 ، في المباراة التي تقام بينهما في إطار الجولة الحداية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق بيريز لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 24 ثم بعدها بدقيقتين استطاع مكبورني من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق شيفيلد يونايتد وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 .

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الرابع برصيد 19 نقطة حتى الآن.

ويخوض ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي :