الشوط الأول.. شيفيلد يونايتد وليستر سيتي 1-1 بالدوري الإنجليزي

جاءت أهداف الشوط الأول عن طريق بيريز لاعب ليستر سيتي في الدقيقة 24 ثم بعدها بدقيقتين استطاع مكبورني من تسجيل هدف التعادل لصالح فريق شيفيلد يونايتد وينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1 .
ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطتين بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الرابع برصيد 19 نقطة حتى الآن.
ويخوض ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي :
كاسبر شمايكل ، مارك البرايتون ، يسلي فوفانا ، كريستيان فوتشس ، جيمس جاستن ، نامبليس ميندي ، يوري تيليمانس ، جوني إيفانز ، جيمس ماديسون ، أيوزي بيريز ، جيمي فاردي
وجاء تشكيل شيفيلد يونايتد كالتالي :
رامسديل ، باشام ، ايجان ، براين ، بلادوك ، بيرجي ، لويي ، لونديسترام ، فلييك ، ماك بروين ، بوريكين
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