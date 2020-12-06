موجز السوشيال ميديا.. أفشة يحتفل بالتتويج بكأس مصر.. جمهور الأهلى على تويتر يتباهى بالثلاثية

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

احتفل اللاعب محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى بالتتويج ببطولة كأس مصر عبد الفوز على طلائع الجيش أمس.

وكتب أفشة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام: "الحمدلله رابع بطولة ليا مع النادى الأهلى فى اول سنة ليا وألف مبروك لجمهور النادى الأهلى".

احتفل اللاعب مؤمن زكريا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بتتويج الأهلي ببطولة كأس مصر بنشر صورة له وللاعبين أثناء الإحتفال.

تصدر هاشتاج "على الثلاثية" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد حصول النادى الأهلى على الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

احتفل حسين الشحات لاعب النادى الأهلي بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر، لتضاف إلى بطولة الدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا.

وقال حسين الشحات،عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الحمد لله أن تظل دائما على منصات التتويج وبطولة تلو الأخرى شعور رائع لا يوصف ولكن هذا هو حال النادي الأهلي الكبير دائما، مبروك للجميع الفوز بكأس مصر 37 والحصول على الثلاثية ولكن لازال هناك المزيد إن شاء الله".