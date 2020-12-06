غرناطة يخطف تعادلا قاتلا من هويسكا في مباراة مثيرة بـ الدوري الإسباني

افتتح ريكو مورينو التسجيل لـ هويسكا في الدقيقة 21، قبل أن يدرك لويس سواريز هدف التعادل لـ غرناطة في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني تمكن بورخا جارسيا من وضع هويسكا في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يحرز يحرز شينجي اوكازاكي الهدف الثالث في الدقيقة 82.
وتمكن خورخي مولينا من إحراز هدف تقليص الفارق لـ غرناطة الدقيقة 88، ليعود جيرمان سانشيز ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 90.
وبهذا التعادل رفع غرناطة رصيده إلى النقطة 15 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل هويسكا إلى النقطة الثامنة في المركز الـ 20 والأخير.
يذكر أن الجولة الحالية من مسابقة الدوري الإسباني، شهدت أمس، السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بفوز قادش على برشلونة بهدفين مقابل هدف.
خيمينيز افتتح التسجيل لـ قادش في الدقيقة الثامنة، لكن زميله ألكالا أحرز هدفًا لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.
وأحرز ألفارو نيجيريدو هدف الانتصار لقادش بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63.
وبتلك الهزيمة، توقف رصيد برشلونة عند النقطة 14 في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد قادش للنقطة 18 في المركز الخامس.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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